FTC расследует патенты на ингаляторы компании Teva

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении фармацевтической компании Teva из-за отказа аннулировать патенты на ингаляторы для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Согласно документам, на которые ссылается The Washington Post, Teva удерживает около двух десятков патентов на свои ингаляторы.

FTC требует от Teva предоставить внутренние коммуникации, анализ и финансовые данные, связанные с оспариваемыми патентами, которые перечислены в «Оранжевой книге» FDA (перечень зарегистрированных лекарственных средств с оценками терапевтической эквивалентности США). Комиссия утверждает, что ненадлежащие патенты могут препятствовать конкуренции и задерживать выход дженериков на рынок.

FTC утверждает, что такие компании, как Teva, иногда вносят незначительные изменения в свою продукцию, чтобы продлить патенты и избежать конкуренции. Теva настаивает, что ее патенты зарегистрированы корректно, и намерена защищать свои права. The Washington Post отмечает, что у Teva есть время до 24 июля, чтобы согласиться с требованиями FTC.

На прошлой неделе FTC подала запросы еще на более чем 300 патентов от восьми фармацевтических фирм, включая Teva. Другие компании уже подчинились требованиям FTC, тогда как Teva продолжает стоять на своем.

Ранее FTC усмотрела монополистский сговор в попытке Sanofi выкупить права на препарат для лечения болезни Помпе у Maze Therapeutics, в связи с чем подала иск в суд.

gxpnews