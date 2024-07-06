Novo Nordisk получила выговор в Великобритании за нераскрытие информации о выплатах в сектор здравоохранения

Датский производитель лекарств Novo Nordisk получил выговор от британских регулирующих органов за нераскрытие информации о выплатах и расходах частным лицам и организациям в Великобритании на сумму около 7,8 млн фунтов стерлингов ($9,97 млн) в период с 2020 по 2022 год.

Управление по надзору за рецептурными лекарственными средствами (PMCPA) заявило в пятницу, что выговор последовал за добровольным заявлением Novo Nordisk о платежах, которые касались более 150 различных организаций и включали гонорары и расходы медицинским работникам, а также спонсорские и другие выплаты организациям здравоохранения.

Компания Novo Nordisk, стоимость которой резко выросла после успеха ее препаратов для лечения диабета Ozempic и средства для снижения веса Wegovy, заявила в пятницу, что сделала добровольное признание в 2023 году после того, как обнаружила исторические платежи, которые не были раскрыты.

«Эти платежи предназначены для законной деятельности, но были неправильно классифицированы в финансовых системах из-за человеческой ошибки, – говорится в заявлении компании. – Мы принимаем решение PMCPA о вынесении решения относительно соответствующих нарушений двух кодексов практики, которые применялись в период рассмотрения этого дела, и соглашаемся с тем, что это было надлежащим решением в рамках нашего добровольного признания».

В марте прошлого года компания Novo Nordisk была отстранена от участия в Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI), лоббистской группе в Великобритании, на два года за нарушение кодекса профессиональной этики группы.

Ранее президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс призвали компании Novo Nordisk и Eli Lilly снизить цены на свои препараты для снижения веса и лечения диабета.

gxpnews