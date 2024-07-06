Samsung Biologics подписал соглашение на $1 млрд с неназванной американской фирмой

Компания Samsung Bio сообщила о новом производственном соглашении с крупным неназванным американским производителем лекарств стоимостью 1,46 трлн корейских вон (около $1,05 млрд). Сделка составляет более 39% от общего объема продаж Samsung Biologics за прошлый год, это около 3,7 трлн вон (примерно $2,7 млрд).

Samsung Bio и неназванная компания подписали протокол о намерениях по сделке 5 июня. Согласно публичной информации, последнее производственное соглашение рассчитано до конца 2030 года, хотя окончательный период производства может «варьироваться в зависимости от соглашения между двумя компаниями», заявила Samsung Biologics.

В начале 2023-го сообщалось, что Samsung Biologics инвестирует $6 млрд в создание нового биотехнологического производственного комплекса в Южной Корее.

gxpnews