В Московской области построят цех по производству ряда лекарств

В наукограде Большой Серпухов (Московская область) строится новый цех по производству лекарств, за которое отвечает компания «Алурон». На площадке запустят производство лекарств «Миодистрофин», «Тамерон» и «Нанопорус». Последний включает в себя производство оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для нанопорового секвенирования ДНК, РНК и белков.

«Миодистрофин» применяетcя для борьбы с миодистрофией Дюшенна, «Тамерон» – в качестве иммуномодулирующего и противовоспалительного средства. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, нанопоровый секвенатор «Нанопорус», предназначенный для нанопорового секвенирования ДНК, РНК и белков, может быть использован в интересах ведомства (биобезопасность, сверхбыстрое определение патогенов), а также МЧС (быстрое определение зараженности почвы, питьевых источников) и МВД (криминалистика, идентификация индивида по геномному коду ДНК).

Согласно документу, подписанному между представителем Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и ООО «Алурон», реализация проекта потребует не менее 6 млрд рублей.

gxpnews