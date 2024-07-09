ФАС согласовала цены на отечественный дженерик от болезни Альцгеймера и деменции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат-дженерик «Ривастигмин-ЭТ» (ривастигмин). Стоимость снижена относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Экселон» в среднем на 11%, сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС согласовала цены на препарат, применяемый при терапии болезни Альцгеймера и деменции при болезни Паркинсона», – говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку «Ривастигмин-ЭТ» из 30 пластырей в дозировке 4,6 мг составит 1362 рубля. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 1518 рублей.

Ранее, напомним, ФАС сообщала о согласовании цен на первый отечественный дженерик в рамках МНН ривастигмин от «Канонфарма продакшн». Для оплаты упаковки из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг потребуется 477 рублей.

gxpnews