РФПИ и индийская Polymed инвестируют 3 млрд рублей в локализацию производства изделий для гемодиализа

«Проект локализации производства изделий для гемодиализа компании Polymed направлен на сокращение импорта расходных материалов и компонентов, развитие российской производственной базы и ускорение поставок в медицинские учреждения», – сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В каком регионе планируется локализовать производство, стороны пока не рассказали. Vademecum направил запрос в РФПИ о деталях реализации проекта.

Компания Polymed основана в 1995 году. Основная специализация – производство медизделий, применяемых в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, а также при лечении почечных и онкологических заболеваний. У компании восемь производственных площадок – в Италии, КНР, Египте и пять – в Индии.

В июне 2024 года на ПМЭФ-2024 индийская компания Cadila Pharmaceuticals и РФПИ подписали соглашение о создании в России фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов. Где именно будут построены объекты, стороны тоже пока не сообщили. Общий объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 10 млрд рублей. Вложения со стороны РФПИ составят до 1,5 млрд рублей. Открытие предприятия ожидается в 2027 году.