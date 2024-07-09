В возведение завода изделий из медицинского стекла под Ростовом вложат 1,6 млрд рублей

Соглашение о строительстве завода на международной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге подписали заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и руководитель проекта ООО «Альфа Фарм Гласс» Константин Никульников.

Как отметил Сорокин, инвестиционный проект направлен на выпуск импортозамещающей продукции. На заводе начнут производить стеклотрубки, ампулы и флаконы из медицинского боросиликатного стекла первого гидролитического класса. Планируется, что завод позволит обеспечить отечественные предприятия ампулами, которые сейчас в основном приобретают за рубежом.

Согласно проекту, мощность производства составит порядка 5,2 тысячи тонн готовой продукции – ампул и флаконов в год. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест. На первом этапе привлекут 75 работников.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Альфа Фарма Гласс» зарегистрировано в 2017 году в Ростовской области. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Бенефициаром выступает Михаил Ковалев – ему принадлежат 100%. Информации о выручке и прибыли компании за 2023 год нет.

В марте 2024 года стало известно о намерении Чегемского стекольного завода в Кабардино-Балкарской Республике организовать к сентябрю этого года вторую линию по производству медицинского стекла. Общий объем выпускаемой продукции на двух линиях, таким образом, вырастет до 300 млн флаконов в год. Инвестиции в проект составят 280 млн рублей.