С января по май цены на российские ветпрепараты выросли на 8,6%

Аналитики RNC Pharma представили информацию о показателях инфляции на розничном рынке ветпрепаратов по итогам мая 2024 года. Суммарно за пять месяцев цена на импортные препараты выросла на 46,8%. В мае 2024 года индекс цен составлял 10,9%. На российские ветпрепараты цены выросли на 8,6%.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке (включая онлайн-продажи) в 2023 году выросли относительно показателей 2022 года на 26,6%, поделились аналитики RNC Pharma. Максимальные темпы роста цен фиксировали в первые месяцы 2023 года (рис. 1), всплеск инфляции также пришелся на период с июня по август 2023 года, эксперты связывают рост с девальвацией рубля и коррекцией цен на импортную продукцию на внутреннем рынке.

К концу года динамика цен стабилизировалась и находилась на рекордно низких значениях. Однако уже в январе 2024 года аналитики снова фиксировали рост, достигший максимума в марте: если индекс цен в январе 2024 года составлял 26,4%, то в марте это значение повысилось до 44,9%. После этого показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на май 2024 года составил 32,6%. Суммарно по итогам периода январь — май 2024 года индекс цен был зафиксирован на уровне 35,4%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке ветеринарных препаратов в январе 2023 – мае 2024 года.

Значительные различия аналитики наблюдали в динамике цен на зарубежные и отечественные препараты. Так, по итогам 2023 года стоимость импортных продуктов по сравнению с 2022 годом выросла на 36,6%, отечественные в годовом исчислении подорожали всего на 11,6% (рис. 2).

Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер с пиками весной и летом, в июле был достигнут абсолютный максимум на уровне 59,4%. При этом динамика цен на продукцию зарубежных компаний фактически определяла темпы роста цен на рынке в целом и была тесно связана с ситуацией на валютном рынке, особенно в отношении препаратов, которые ввозились по параллельным каналам.