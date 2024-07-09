Госдума приняла законопроект об исключении проверок аптек из ведения МВД

Полицию лишат полномочий возбуждать дела по ряду правонарушений, законопроект об этом приняла Госдума. Из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки, при этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ. Изменения внесут в КоАП РФ.

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект № 481609-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он направлен на устранение дублирования полномочий органов полиции и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Законопроект подготовило правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД. Согласно документу, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Так, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующие изменения внесут в КоАП РФ.

Сейчас полиция уполномочена возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений, 197 из которых связаны с неисполнением обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется также иными органами госвласти. На первом этапе решено исключить из КоАП 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Один из них — части 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований.

Ранее в правительстве сообщили, что документ был разработан во исполнение поручения президента, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Законопроект подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik