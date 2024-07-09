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Eli Lilly купит компанию за 3,2 млрд долл. ради препарата от заболеваний кишечника

Eli Lilly купит биотехнологическую компанию Morphic Holding за 3,2 млрд долл. Фармгигант получит права на перспективный препарат MORF-057, предназначенный для лечения воспалительных заболеваний кишечника.

Eli Lilly заключила сделку о покупке биотехнологической компании Morphic Holding за 3,2 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе американской фармкомпании.

Благодаря соглашению Eli Lilly получит права на кандидатный препарат MORF-057 для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Лекарственное средство блокирует работу α4β7-интегрина, отвечающего за доставку лейкоцитов в слизистую оболочку кишечника. Действенность лекарства оценивается при язвенном колите в ходе II фазы клинического исследования и при болезни Крона – в ходе I фазы.

Согласно условиям соглашения, Eli Lilly приобретет Morphic, заплатив по 57 долл. за каждую акцию. Это на 79% больше ее последней рыночной цены, зафиксированной на бирже. Поглощение биотехнологической фирмы завершится в III квартале этого года.

ВЗК — это группа хронических заболеваний, характеризующихся хроническим воспалением различных отделов желудочно-кишечного тракта. Среди их основных форм – язвенный колит и болезнь Крона. Эти заболевания значительно снижают качество жизни пациентов и требуют длительного лечения.

В 2023 году рынок препаратов от ВЗК оценивался примерно в 26,5 млрд долл. По прогнозам компании Fortune Business Insights, в 2024 году его объем составит 29,6 млрд долл., а к 2032 он достигнет 44,1 млрд долл.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило заявку Eli Lilly на регистрацию ее препарата Omvoh (mirikizumab-mrkz) для лечения язвенного колита.
Фото: lilly.com

pharmvestnik

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9 июля, 2024 | Просмотров: 69