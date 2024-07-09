Eli Lilly купит компанию за 3,2 млрд долл. ради препарата от заболеваний кишечника

Согласно условиям соглашения, Eli Lilly приобретет Morphic, заплатив по 57 долл. за каждую акцию. Это на 79% больше ее последней рыночной цены, зафиксированной на бирже. Поглощение биотехнологической фирмы завершится в III квартале этого года.

ВЗК — это группа хронических заболеваний, характеризующихся хроническим воспалением различных отделов желудочно-кишечного тракта. Среди их основных форм – язвенный колит и болезнь Крона. Эти заболевания значительно снижают качество жизни пациентов и требуют длительного лечения.

В 2023 году рынок препаратов от ВЗК оценивался примерно в 26,5 млрд долл. По прогнозам компании Fortune Business Insights, в 2024 году его объем составит 29,6 млрд долл., а к 2032 он достигнет 44,1 млрд долл.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило заявку Eli Lilly на регистрацию ее препарата Omvoh (mirikizumab-mrkz) для лечения язвенного колита.

Фото: lilly.com

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