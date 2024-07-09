«Нацимбио» проведет клинические исследования комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19

Компания «Нацимбио» получила разрешение Минздрава на проведение I и II фаз клинического исследования комбинированной вакцины для профилактики гриппа и COVID-19 «Ультрикс Комби». В ходе исследования будут оцениваться безопасность, переносимость и иммуногенность препарата у здоровых добровольцев.

Минздрав выдал разрешение «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио») на проведение клинических исследований I и II фаз комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Ультрикс Комби».

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, клиническое исследование будет проходить на базе 11 медицинских центров в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Смоленске, Томске и Ярославле. Планируется оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата в виде суспензии для внутримышечного введения у 370 здоровых добровольцев. Исследование планируется завершить 31 декабря этого года.

Ранее «ФВ» писал, что компания Moderna в июне представила результаты III фазы клинического исследования комбинированной мРНК-вакцины для профилактики сезонного гриппа и COVID-19 с участием более 4000 человек. Иммунный ответ при использовании новой вакцины оказался выше, чем при введении моновакцин. В исследовании участвовали люди от 50 лет и старше.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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