В мае аптеки продали меньше всего упаковок лекарств с начала года

В мае аптеки продали 398 млн упаковок лекарств на 129,8 млрд руб. С начала года это самый маленький объем продаж по сравнению с четырьмя предыдущими месяцами.

Аптечные продажи лекарств в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года выросли на 17% в рублях, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. С начала года ежемесячно розничный рынок лекарств растет двузначными темпами. Самый высокий прирост был в феврале, по сравнению с февралем 2023 года он составил 20%, самый скромный – в марте, увеличение продаж к марту 2023 года было 16%.

Динамика рынка

В натуральном выражении роста рынка лекарств практически нет. В январе — 0%, в феврале — 1%, а во все остальные месяцы по сравнению с аналогичными месяцами было снижение: в марте — на 3%, апреле – на 2%, мае – на 4%.

В среднем за пять месяцев стоимость упаковки составила 322,3 руб., по сравнению с таким же периодом 2023 года это больше на 20%. Самая высокая средневзвешенная цена была в апреле 2024 года – 329,8 руб., самая низкая в январе – 307,1 руб. В целом в январе — мае 2024 года преобладали упаковки стоимостью 300 руб. и меньше – 66,7% от всех упаковок, проданных в фармрознице.

При этом внутри этой группы снизилась доля лекарств стоимостью меньше 100 руб. за упаковку — с 42,2 до 33,6%, то есть на 8 процентных пункта. Доля лекарств с ценой 101—300 руб. выросла почти на 3 п.п. Доля препаратов стоимостью 301—500 руб. составила 13,6% (+1,5 п.п.), 501—1000 руб. – 14,5% (+3 п.п.), больше 1000 руб. – 5,2% (+1,3 п.п.).

Какие лекарства предпочитали

Больше всего пациенты потратили денег на ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. По сравнению с маем 2023 года продажи этой группы выросли на 21% в рублях. На втором месте — противовоспалительные и противоревматические препараты с приростом в 19%, третью строчку заняли лекарства от насморка, их динамика составила 12%.

Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»

Среди брендов лидирует «Эликвис» от Pfizer, этот препарат показал рост продаж на 32%. На втором месте — «Ксарелто», с динамикой 29%, третью строку занял препарат «Эдарби»: его продажи в мае 2024 года по сравнению с маем 2024 года выросли на 34%.

Самая высокая динамика не только первой десятки, но и среди брендов TOP50 – 86% – у «Форсиги». На втором месте по приросту – «Трипликсам» (+54%), на третьем — «Юперио» (+44%).

TOP10 брендов по объему продаж в мае 2024 года в рублях Бренд Корпорация Объем продаж, май 2023, млрд руб. Объем продаж, май 2024, млрд руб. Динамика, май 2023/май 2024, % Эликвис Pfizer 1,12 1,48 32% Ксарелто Bayer 1,14 1,48 29% Эдарби Нижфарм 0,69 0,92 34% Детралекс Servier 0,83 0,89 8% Нурофен Reckitt Benckiser 0,69 0,85 24% Гептрал Abbott 0,64 0,82 29% Пенталгин Отисифарм 0,75 0,81 8% Форсига AstraZeneca 0,39 0,73 86% Мексидол НПК Фармасофт 0,63 0,69 11% Урсосан PRO.MED.CS Praha a.s. 0,47 0,64 35% Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ» Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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