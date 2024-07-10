«Биннофарм Групп» представила первые результаты исследования АРМАН препарата «Кагоцел» в Казахстане

На III Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Республики Казахстан и Центральной Азии в условиях чрезвычайных ситуаций» в Казахстане впервые были представлены результаты исследования АРМАН-2024 «Открытое, многоцентровое, наблюдательное неинтервенционное исследование влияния на качество жизни препарата „Кагоцел“, применяемого у больных с ОРВИ в рутинной клинической практике в Республике Казахстан».

Исследование, которое проводилось на базе шести клинических центров с участием 1000 пациентов с ОРВИ, показало статистически значимое улучшение симптомов у пациентов с ОРВИ легкой степени тяжести уже ко второму визиту к специалисту. В группе пациентов с заболеванием средней степени тяжести улучшение было отмечено у 89,9% к третьему визиту.

Как при раннем, так и при запоздалом старте лечения препаратом «Кагоцел» у пациентов отмечалась выраженная положительная динамика следующих симптомов ОРВИ: мышечная и суставная боль, насморк, кашель. Препарат подтвердил не только свою эффективность, но и безопасность – нежелательных явлений и серьезных нежелательных явлений не зафиксировано.

«„Биннофарм Групп“ продолжает пополнять список исследований препаратов своего портфеля. Находящийся под управлением компании бренд „Кагоцел“ в Казахстане уверенно входит в топ-10 препаратов на адресном рынке и в упаковках, и в рублях, поэтому для нас важно продолжать его исследования, подтверждать свойства и безопасность, тем самым расширяя аудиторию потребителей», – прокомментировал результаты директор по маркетингу Антон Федосюк.

Представитель компании добавил, что масштабные работы по изучению препаратов, такие как исследование АРМАН, повышают доверие профессионального сообщества и пациентов к фармацевтической продукции.

gxpnews