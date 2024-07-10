Глава Хабаровского края предложил механизм компенсации при покупке льготных ЛП

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко вопрос доступности лекарств для россиян. В частности, он предложил предусмотреть механизм компенсации покупки медикаментов для льготников, которым они положены по «региональным» программам.

«Один из вариантов решения проблемы с льготными лекарствами – компенсация покупки препарата из личных средств. Такая возможность, например, у федеральных льготников есть, но на региональном уровне мы эту программу не запустили», – рассказал он ТАСС, добавив, что уже дал поручение проработать такую схему своим подчиненным.

Демешин уверен, что проблема с доступностью лекарств охватывает всю страну. «Фармрынок сильно изменился, отдельные мировые производители лекарств перестали продавать свои препараты в России. Отечественные фармкомпании не до конца заместили производство препаратов, а те, что работают, не выстроили логистику или не хотят участвовать в торгах, потому что их ценник не устраивает. Это уже вопрос федерального уровня. Я обсуждал этот вопрос на встрече с [министром здравоохранения РФ] Михаилом Мурашко, и он поддержал мою позицию», – подчеркнул Демешин.

Ранее он рассказал о срыве поставок льготных лекарств в регионе, в частности, речь идет об инсулине. Ему пришлось самостоятельно искать причину случившегося. По информации Демешина, притом что в аптеках инсулин был в доступе в аптеках, льготники не могли его получить из-за некорректно оформленных краевым Минздравом закупок.

«Я не поленился и сам проверил: за деньги в аптеках все есть. А если по рецепту, за счет государства, то препарата нет», – пояснил он в ходе беседы с ТАСС.

gxpnews