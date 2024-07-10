Региональные вузы смогут участвовать в создании производств для химпрома

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел объединенное заседание Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правкомиссии по импортозамещению, в ходе которого рассказал об этапах реализации нового национального проекта «Новые материалы и химия».

В первую очередь, по его словам, необходимо заняться восстановлением продуктовых цепочек, в которых отсутствуют отдельные значимые действующие вещества, производные или полупродукты. «Экономика таких проектов сложная из-за капиталоемкости и ограниченного в пределах страны спроса. Поэтому здесь нужно сочетание мер бюджетной поддержки и участия заинтересованного бизнеса», – отметил глава ведомства.

Также к решению задач по нацпроекту планируется привлечь образовательные учреждения. Наравне с федеральными центрами компетенций научные институты и вузы смогут создавать небольшие производства, добавил Алиханов: «Прежде всего это касается малотоннажной химии и биотеха. У нас уже есть опыт реализации такого подхода. Здесь нужно дополнительно посмотреть на возможности наших инжиниринговых центров. И в этом плане прошу руководство регионов проработать, какие профильные вузы могли бы быть заинтересованы в этой работе».

Подспорьем для реализации целей нацпроекта станет и создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском (Иркутская область), который позволит консолидировать усилия науки и бизнеса в создании и освоении серийного производства новых продуктов. Напомним: в рамках концепции Федерального центра химии до 2036 года в Усолье-Сибирском планируется создать экономически эффективные и экологически безопасные химические производства, обеспечить работой не менее 10 тысяч человек, а также вложить порядка 500 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.

«Подобного рода проекты должны получить поддержку, в том числе на региональном уровне, по комплексному развитию территорий. Учитывая разрозненность и небольшие объемы заказов на продукцию, нам нужно будет подумать, как консолидировать спрос, – не только силами якорных заказчиков, но и с подключением профессиональных объединений отраслей, выступающих основными потребителями», – подчеркнул министр.

Нацпроект будет иметь четыре направления. В химической промышленности он будет сосредоточен на развитии мало- и среднетоннажной химии. В отрасли композитных материалов – на выпуске исходных компонентов для композитов. В части редкоземельных металлов государство и бизнес сфокусируются на увеличении добычи сырья, развитии технологий обогащения металлов и создании мощностей по разделению концентратов на индивидуальные оксиды. В биотехнологической отрасли работа будет вестись в рамках развития биоэкономики. По всем направлениям предстоит создать 55 критических технологических цепочек.

По данным Минпромторга, в общенациональном масштабе четыре отрасли нацпроекта «Новые материалы и химия» суммарно формируют более 2% ВВП, а химия занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

Ранее в министерстве заявляли, что к 2030 году в России будет создано порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии. «Тем самым мы обеспечим российским сырьем тысячи производителей лекарственных препаратов, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков и красок, строительных материалов и пищевых продуктов», – говорил бывший глава ведомства Денис Мантуров (ныне – первый заместитель председателя Правительства РФ).

gxpnews