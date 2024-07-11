В области применения ионизирующего излучения добавят новый индикатор риска

Проверка Росздравнадзора, указывается в проекте документа, будет ожидать организацию в случае, если она в течение одного года подаст заявление о предоставлении лицензии на использование источников ионизирующего излучения (генерирующих). Кроме того, индикатором риска будут считать заявление о внесении изменений в реестр лицензий от соискателя с правом собственности, владения и пользования на такое оборудование, а также если оно принадлежит иному лицензиату в другом регионе.

На данный момент список включает два индикатора риска. Первый – поступление заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности с источником ионизирующего излучения для выполнения работ или услуг. Второй – аналогичное заявление от лицензиата с информацией о персонале, который осуществляет деятельность у другого лицензиата.

Инициатива не потребует дополнительных расходов из федбюджета.

В августе 2023 года Минздрав обновил перечень индикаторов риска при обороте медицинских изделий. Их число выросло до четырех. Новым поводом для внеплановой проверки стало использование оборудования или помещения для сервиса медизделий вместе с другим исполнителем, не прекратившим деятельность, либо наличие в штате компании, занимающейся техобслуживанием медизделий, сотрудника, который имеет договоры с операторами сервиса в регионах, не граничащих друг с другом.