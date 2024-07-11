Компании «Кама» и «Промис» рассказали о российском картоне для фармацевтической упаковки

Почти год назад российская компания «КАМА» выпустила тестовую партию мелованного картона для производства фармацевтической упаковки. Новый специализированный продукт получил название «КАМА Pharmа». О том, как разрабатывался картон для фармацевтического рынка и каким он в итоге получился, в интервью «ФАРМПРОМу» рассказали специалисты компании «КАМА» — генеральный директор Владимир Дружков и менеджер по работе с ключевыми клиентами Ольга Соболева. Опытом применения нового материала также поделился директор по производству АО «Промис» Алексей Дубровский.

Создание картона для фармы: от идеи до реализации

Владимир Дружков: «Мы производим трехслойный упаковочный картон FBB, который состоит из трех элементарных слоев целлюлозы: лицевого, среднего и оборотного. Фармацевтическая отрасль является одной из самых развивающихся и предъявляет к упаковочным материалам очень высокие требования. Поэтому мы взяли на себя миссию обеспечить ее не просто локальным сырьем для производства упаковки, а материалом такого качества, картонная пачка из которого успешно будет проходить все этапы работы полиграфического предприятия и производителя лекарств».

Ольга Соболева: «Фармацевтическая упаковка специфична тем, что она довольно маленькая, и картон, из которого она изготавливается, должен обладать соответствующими физико-механическими свойствами, чтобы успешно проходить через все технологические процессы жизненного цикла продукции: печать, вырубку, лакирование, тиснение и склейку. Пачка при этом должна соответствовать установленным требованиям, так как дальше ей предстоит пройти еще и по упаковочным линиям.

«КАМА Pharma GC1» — это целлюлозный картон высокого качества с двусторонним мелованием. Мы взяли за основу качественные образцы, которые были на нашем рынке до того, как его покинули европейские производители, и после того, как на него зашли китайские производители. В итоге мы произвели свой продукт, который соответствует основным требованиям фармы».

Владимир Дружков: «На весь процесс — от начала разработки концепции картона до выпуска опытно-промышленной партии — у нас ушло около семи месяцев. Основными сложностями при производстве «КАМА Pharma» стали подбор и организация стабильных поставок химикатов для мелованного слоя. При этом уже со второй тестовой партии нам удалось достигнуть отличных показателей».

Характеристики «КАМА Pharma»

Владимир Дружков: «Мы выработали два граммажа — 250 и 270 граммов, так как они являются основными для производства фармацевтической упаковки. Наши технологи провели масштабную работу на картоноделательной машине, поэтому картон «КАМА Pharma» имеет однородную структуру и стабильно ровную поверхность листа — эти характеристики способствуют высокому качеству цветопередачи и отделочных процессов».

Ольга Соболева: «Белизна данного картона равна 95%, он выигрывает у аналогов четыре единицы — это существенная разница, которую отчетливо воспринимает человеческий глаз. Почему для фармупаковки так важна белизна? Все дело в том, что она вызывает доверие, и чем более качественно сделана упаковка, тем больше уверенности в ее подлинности у потребителя.

«КАМА Pharma» имеет холодный оттенок. Изначально мы сделали выработку с теплым оттенком, так как стандартный европейский картон имеет именно такой оттенок, холодный тон характерен для европейского картона люксового сегмента. Но к моменту выпуска картона европейские поставщики покинули наш рынок. Им на смену пришли китайские производители, которые копируют лучшие европейские практики, поэтому все их картоны имеют холодный оттенок. Так как потребительский вкус изменился, и россияне тоже привыкли видеть картон холодного оттенка, мы прислушались к потребителям и приняли решение оставить именно его».

Опыт использования «КАМА Pharma» при создании упаковки

Алексей Дубровский: «Полиграфическая компания «Промис» начала использовать картон «КАМА Pharma» с конца прошлого года, организовав масштабное тестирование материала среди своих заказчиков – фармпроизводителей.

Этот картон в процессе переработки показал себя значительно лучше аналогов. Существенно снизилась шероховатость картона. Конкретно под нашу продукцию – фармацевтическую упаковку, он подошел, потому что на нем можно выполнять различные виды отделки, такие как горячее и холодное тиснение, различные виды лакирования, а также конгревное тиснение — они получаются достаточно четкими. Хочу отметить, что данный картон обладает уже другими свойствами: нет такой сорности при печати или вкраплений в мелованный слой картона, не было ситуаций, когда выщипывает мелованный слой, поднимает его или вообще отрывает, мелованный слой стал более равномерным. Картон успешно проходит испытания на фармзаводах. Пачка из картона КАМА Pharma достаточно стабильно ведет себя на упаковочной линии, позволяет осуществлять фасовку и маркировку DataMatrix-кодом на высоких скоростях. Картон «КАМА Pharma» стабилен и подходит для создания упаковки премиального качества и исполнения высоких требований фармы».

Владимир Дружков: «Мы действительно строго контролируем сорность и отслеживаем допуски по удельной массе и толщине, чтобы процесс создания упаковки для лекарственных препаратов был стабильным на всех этапах производства. За время тестирования картона мы получили более 30-ти положительных заключений о переработке «КАМА Pharma», то есть 97% от общего количества результатов. Качество картона в данной линейке сравнимо с зарубежными аналогами, но сложностей с закупкой меньше, так как производитель находится в России. Соответственно, заказчики не зависят от курсов валют и не имеют никаких проблем с оплатой. Также они получают прогнозируемую логистику и быструю поставку приобретенной продукции. Сейчас мы как производители достигли таких объемов выпуска, которые позволяют полностью закрыть потребности фармотрасли».

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