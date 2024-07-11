В Калужской области будут выпускать оборудование для гемодиализа

В сентябре 2024 года российская фармкомпания «Фармасинтез» начнет строительство двух заводов в Калужской области. На этих площадках в том числе будет налажен выпуск импортозамещающего оборудования для проведения гемодиализа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владислава Шапшу.

По его словам, предприятия появятся на новой, третьей площадке особой экономической зоны «Калуга», которая расположена в поселке Воротынск Бабынинского района. Это будут первые заводы компании в Калужской области. Сегодня «Фармасинтез» располагает пятью заводами по производству препаратов в Иркутске, Уссурийске, Тюмени, Санкт-Петербурге и Братске.

«Это предприятия, которые будут заниматься производством полного цикла, от субстанций до готовой продукции, до лекарственных средств. И в том числе будут решать очень важную проблему, производя оборудование для гемодиализа, которое сейчас в России не производится», – уточнил он.

В портфеле компании имеются препараты «Диасолюшн» и «Диасолюшн ПД», которые применяются для перитонеального диализа. Данная продукция пришла на смену растворам для диализа от американской фармкомпании Baxter, которая приостановила коммерческую деятельность на территории России в связи с санкционными и логистическими проблемами на территории США и Европы.

Как сообщалось ранее, индийский производитель медицинских изделий Poly Medicure Limited (Polymed) намерен локализовать производство изделий для гемодиализа на территории России. Предварительный объем инвестиций в проект – 3 млрд рублей.

gxpnews