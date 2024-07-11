В «Нацимбио» рассказали о новой комбинированной вакцине «Ультрикс Комби»

Разработанная «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») вакцина «Ультрикс Комби» будет защищать от четырех штаммов вирусов гриппа и от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от COVID-19 и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина, разработаны компаниями группы «Артген биотех» – «Развитие биотехнологий» (РБТ) и «Бетувакс», говорится на сайте компании.

По словам председателя совета директоров «Артген биотех» Артура Исаева, внедрение комбинированной вакцины в календарь прививок сократит суммарные расходы здравоохранения на вакцинацию от гриппа и COVID-19 по отдельности.

«Несмотря на то что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», – напомнил он.

Ранее Минздрав РФ выдал «Нацимбио» разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований «Ультрикс Комби». Для этого предварительно был проведен необходимый объем доклинических исследований согласно международным требованиям.

Окончание испытаний запланировано на конец 2024 года. «Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действия вакцины в организме человека и оценит его эффективность», – заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

gxpnews