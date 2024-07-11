Росздравнадзор призвал усилить контроль за соблюдением температурного режима в аптеках

Росздравнадзор обратился к персоналу медицинских и аптечных организаций с просьбой обратить особое внимание на необходимость соблюдения температурного режима в помещениях, а также соблюдения правил хранения лекарственных препаратов, особенно термолабильных и требующих хранения в сухом месте. Поводом для этого стала сильная и аномальная жара в отдельных регионах России.

В ведомстве рекомендуют усилить внутренний контроль за соблюдением температурного режима в помещениях организаций, убедиться в том, что обеспечено кондиционирование помещений и соблюдены правила хранения и перевозки лекарств. Росздравнадзор напоминает, что неправильно хранящиеся медикаменты могут потерять часть своих терапевтических свойств, а также причинить вред здоровью покупателей.

Ранее Минздрав РФ предложил установить максимальный срок на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Данный период не должен превышать 10 дней. Приказ, если он будет подписан, вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.

gxpnews