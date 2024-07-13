Сенатор Сандерс окажет давление на Novo Nordisk для снижения цен на Wegovy и Ozempic

Сенатор США Берни Сандерс выразил уверенность в возможности давления на фармацевтическую компанию Novo Nordisk с целью снижения цен на популярные препараты для снижения веса Wegovy и Ozempic. В интервью агентству Reuters он отметил, что хочет пристыдить компанию за высокие цены в США по сравнению с другими странами.

Сандерс уже добивался успеха в прошлом, когда вызвал к ответу компании Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi по поводу высоких цен на инсулин. Под давлением все три компании снизили цены перед запланированными слушаниями. В сентябре генеральный директор Novo Nordisk Ларс Йоргенсен должен дать показания перед сенатским комитетом по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP), который возглавляет Сандерс. Сенатор отметил, что президент Байден поддерживает его усилия.

По словам Сандерса, чистые цены на Wegovy и Ozempic снизились на 40% с момента запуска, но эта экономия не доходит до потребителей. Представитель Novo Nordisk указал, что большинство американцев с медицинской страховкой платят за лекарства не более $25 в месяц, однако Сандерс считает, что это не решает проблему высоких цен. Сенатор подчеркнул, что высокие цены на лекарства в США приводят к росту стоимости страховки и медицинских расходов. Он призвал Novo Nordisk снизить цену на Ozempic в США до уровня канадской цены – около $155 за месячный запас.

В настоящее время Wegovy продается в США по цене $1349,02 доллара за месяц, а Ozempic – по $935,77. Сандерс заявил, что намерен также добиваться снижения цен на конкурирующие препараты Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly, которые стоят около $1100 в месяц.

Аналитики прогнозируют, что к концу десятилетия рынок препаратов для снижения веса превысит $100 млрд. Сандерс заверил, что будет продолжать борьбу с высокими ценами на лекарства, чтобы защитить интересы американских потребителей.

gxpnews