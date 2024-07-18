Немецкая CDMO-компания инвестирует $980 млн в расширение производства GLP-1

Немецкая контрактная организация по разработке и производству (CDMO) CordenPharma объявила об инвестициях в размере €900 млн ($980 млн) в расширение производства лекарств от диабета на фоне сохраняющегося дефицита таких препаратов по всему миру. Компания заявила, что инвестиции будут направлены в течение следующих трех лет на расширение производства пептидных препаратов на предприятиях в Колорадо, США и Европе.

В прошлом году CDMO подписала крупный контракт с американской Eli Lilly на производство активного фармацевтического ингредиента для ее ведущего препарата от ожирения Mounjaro (тирзепатид), согласно сообщению Reuters. В январе 2023 года компания также сообщила о подписании многолетнего соглашения на сумму $1 млрд на производство пептида в больших объемах с нераскрытой компанией.

Эти инвестиции будут направлены на строительство новой площадки для крупномасштабного производства пептидов. Эти планы, наряду с предыдущими расширениями, осуществленными в этом году, призваны помочь Corden достичь целевого показателя продаж в $1 млрд на 2028 год. Другие компании, такие как Aurisco Pharmaceutical и Novo Nordisk, также сделали крупные инвестиции в свои заводы по производству пептидов, чтобы удовлетворить растущий спрос на агонисты рецепторов GLP-1.

За прошедшие годы препараты, содержащие агонисты рецепторов GLP-1, заняли лидирующие позиции в области лечения диабета и снижения веса, обеспечив значительный финансовый успех производящим их компаниям. Препарат для лечения диабета второго типа Ozempic (семаглутид) от Novo Nordisk принес компании около $14 млрд в прошлом году, а Mounjaro (тирзепатид) от Eli Lilly – $5,16 млрд. Согласно консенсус-прогнозу GlobalData, в 2030 году мировые продажи этих препаратов могут составить $22,43 млрд и $27,42 млрд соответственно.

CDMO-компании обслуживают другие организации в фармацевтической промышленности на контрактной основе, предоставляя комплексные услуги от разработки лекарственных препаратов до их производства. Это позволяет крупному бизнесу в этой области передавать на аутсорсинг проекты, которые могут помочь с масштабируемостью, что позволяет сосредоточиться на других задачах.

gxpnews