RNC Pharma опубликовала рейтинг представленности ветпрепаратов в аптеках

RNC Pharma представила рейтинг ветеринарных препаратов с максимальной представленностью в торговых точках в январе—мае 2024 года. По данным аналитиков, ТОР20 брендов ветпрепаратов-лидеров по рублевому объему продаж в рознице с января по май 2024 года формируют около 61% рынка.

ТОР20 брендов ветеринарных препаратов, которые лидируют по рублевому объему продаж на розничном рынке России в январе—мае 2024 года, формируют порядка 61% рынка, сообщили аналитики RNC Pharma. Эти препараты имеют максимальные показатели индексов дистрибуции (выраженного в процентах отношения точек продаж, в которых был реализован конкретный товар, к общему количеству точек за период).

По данным аналитиков, абсолютным лидером с точки зрения представленности в торговых точках в анализируемом периоде стала продуктовая линейка «Барс» (представленная в основном инсектоакарицидными средствами) от отечественной компании «Агроветзащита». Бренд присутствует в продажах почти 70% рассматриваемых офлайн-точек. Однако относительно аналогичного периода 2023 года этот показатель уменьшился на 2,3 процентных пункта.

Второе место занял комбинированный противопаразитарный препарат «Инспектор» от компании «Экопром». Его индекс дистрибуции по итогам первых пяти месяцев 2024 года составил 59,6%, при этом показатель за год увеличился на 2,8 процентных пункта. Третью позицию занимает еще один продукт компании «Экопром» — «Рольфклуб 3D». Лекарство продается в 48,7% точек реализации.

RNC Pharma отмечает, что индекс дистрибуции существенно отличается даже у топовых препаратов: показатель в первой десятке варьирует от 30 до 70%. Следующие десять продуктов имеют представленность от 8% (как у «Эурикана») до 26% (как у «Форесто»). Внизу топа в январе—мае 2024 года оказался препарат «Бравекто» от американской компании «МСД», который еще в прошлом году был одним из безусловных лидеров по представленности в рознице.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года «Бравекто» занимал четвертое место по показателю индекса дистрибуции (54,5%) и первое место по продажам в рублях. В текущем году препарат оказался всего на 16 позиции по представленности в офлайн — его продажи фиксировались в 21,5% точек. Индекс дистрибуции за это время упал на 33 пункта, что неизбежно повлекло за собой снижение продаж бренда: относительно анализируемого периода в прошлом году реализация продукта снизилась более чем на 69% в деньгах и на 83% в минимальных единицах дозирования (МЕД). При этом стоит учесть, что большая часть продаж «Бравекто» приходится на маркетплейсы (63% в рублях).

С 2022 года сократили или полностью прекратили официальные поставки лекарств для животных на российский рынок такие компании, как «Зоэтис», «Эланко» и «МСД». Препараты этих производителей, представленные в рейтинге, демонстрируют заметное снижение уровня дистрибуции, продажи также падают. К примеру, две торговые марки от компании «Зоэтис» — «Симпарика» и «Апоквел» — по итогам первых пяти месяцев 2024 года показали сокращение продаж в натуральных единицах на 45 и 26% соответственно.

При этом индекс дистрибуции у «Симпарики» за год сократился на 15,4 процентных пункта, а у «Апоквела» — на 9,7. Часть потребителей указанных продуктов уходит в онлайн-канал. Освобождающееся место на полках занимают аналоги, в частности — российские «Инспектор» и «Рольфклуб 3D» или препараты «Кладакса» и «Фиприст» словенской компании «КРКА».

Из числа лидирующих в отношении денежного объема продаж продуктов наиболее низкие показатели представленности в ритейле имеют препараты для вакцинопрофилактики. Кроме того, некоторые из производителей вакцин столкнулись с трудностями в получении GMP-сертификатов, без которых с 1 сентября 2023 года продукция этих компаний не поставляется в Россию. Этот факт также отразился на динамике индекса дистрибуции таких препаратов.

ТОР20 торговых марок с максимальным значением индекса дистрибуции на рынке ветпрепаратов в январе—мае 2024 года

№ Торговая марка Корпорация Доля продаж в январе—мае 2024, руб., % Динамика продаж, январь—май 2024/январь—май 2023, руб., % Индекс дистрибуции в январе—мае 2024, % Изменение индекса дистрибуции к январю—маю 2023 1 БАРС АГРОВЕТЗАЩИТА 4,3 15,3 69,9 -2,3 2 ИНСПЕКТОР ЭКОПРОМ 6,7 70,1 59,6 2,8 3 РОЛЬФКЛУБ 3D ЭКОПРОМ 3,5 49,5 48,7 1,6 4 МИЛЬБЕМАКС ЭЛАНКО 3,6 6,2 47,6 -2,8 5 СЕЛАФОРТ КРКА 2,5 55,2 45,5 4,3 6 МИЛПРАЗОН КРКА 3,1 28,5 43,6 0,4 7 СИМПАРИКА ЗОЭТИС 10,6 27,5 41,7 -15,4 8 ОКВЕТ АГРОВЕТЗАЩИТА 1,3 91,1 33,2 4,0 9 КЛАДАКСА КРКА 1,4 299,9 32,9 11,8 10 ФИПРИСТ КРКА 1,9 207,2 30,3 8,7 11 ФОРЕСТО ЭЛАНКО 2,3 29,9 26,1 0,9 12 МУЛЬТИКАН ВЕТБИОХИМ 2,5 80,3 25,7 4,2 13 БИОКАН БИОВЕТА 3,6 -0,2 24,4 1,0 14 ВЕТМЕДИН БЕРИНГЕР

ИНГЕЛЬХАЙМ 1,8 3,2 23,5 1,1 15 ОНСИОР ЭЛАНКО 1,5 11,2 22,8 -1,0 16 БРАВЕКТО МСД 3,8 -69,3 21,5 -33,0 17 МУЛЬТИФЕЛ ВЕТБИОХИМ 1,3 12,0 21,5 0,9 18 БИОФЕЛ БИОВЕТА 2,0 -0,4 19,2 0,9 19 АПОКВЕЛ ЗОЭТИС 1,5 -5,9 12,6 -9,7 20 ЭУРИКАН БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 2,0 -5,5 8,0 -5,8 Источник: RNC Pharma

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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