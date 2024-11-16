КРЭТ и МГТУ им. Баумана будут разрабатывать инновационное медоборудование

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и МГТУ им. Н. Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в области передовых медицинских разработок. Стороны будут вместе разрабатывать технологические решения в области проектирования оборудования для лабораторной диагностики, реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии, хирургии, УЗИ, кардиологии и других направлений. Документ подписали генеральный директор КРЭТ Александр Пан и ректор вуза Михаил Гордин.

Новый центр начнет свою работу на базе кластера «Инженерия в науках о жизни». «Одна из важных задач, которая стоит сейчас перед предприятиями, – диверсификация производства и наращивание компетенций в области выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, в том числе медицинской. Сотрудничество с ведущим технологическим вузом страны позволит разрабатывать и выпускать современное и перспективное оборудование, необходимое отечественной медицине», – отметил генеральный директор КРЭТ, член Бюро Союза машиностроителей России Александр Пан.

Одна из стратегических задач сотрудничества вуза и КРЭТ – разработка новых технологий и решений под конкретные заказы со стороны предприятий концерна. Разработки будут вести сотрудники КРЭТ, профильных предприятий, выпускающих медицинскую технику, а также аспиранты и преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.

На сегодняшний день на предприятиях КРЭТ разрабатывают и выпускают широкий спектр медицинского оборудования. В Екатеринбурге идет производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются в лечебных учреждениях по всей России. Также специалисты концерна сегодня создают перспективную линейку ИВЛ «Мобивент».

Кроме того, КРЭТ разрабатывает аппараты HIFU-терапии для диагностики и лечения новообразований. Среди других медицинских изделий − приборы для диагностики и лечения болезней глаз, медицинская техника для реабилитации после коронавируса, очистители воздуха, расходники для лабораторий.

gxpnews