«Нубека» показала эффективность при раке предстательной железы

«Нубека» (даролутамид) в комбинации с андроген-депривационной терапией значительно увеличила выживаемость пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком простаты без прогрессирования. Препарат, блокирующий андрогеновые рецепторы, уже одобрен для лечения некоторых форм рака простаты и показал снижение риска смерти на 32,5% в комбинированной терапии.

Bayer сообщила о положительных результатах III фазы исследования ARANOTE, в котором оценивалась эффективность «Нубеки» (даролутамид) в комбинации с андроген-депривационной терапией (АДТ) при метастатическом гормоночувствительным раке предстательной железы (мГЧРПЖ).

«Нубека» и АДТ способствовали значительному увеличению (% не указан) выживаемости пациентов с мГЧРПЖ без радиологического прогрессирования (т.е. не наблюдается роста опухоли или появления новых очагов рака по результатам лучевой диагностики) по сравнению с плацебо в сочетании с АДТ. Препарат имеет такой же профиль безопасности, как и плацебо.