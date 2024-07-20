Кот-д’Ивуар первым в мире начал вакцинацию от малярии «оксфордским» препаратом

Противомалярийная вакцинация препаратом R21/Matrix-M, разработанным совместно Институтом сыворотки Индии (SII) и Оксфордским университетом, началась в Кот-д’Ивуаре. Страна стала первой, где доступна эта вакцина – после завершения необходимых испытаний. При создании препарата применяется адъювантная технология Matrix-M компании Novavax.

Кот-д’Ивуар получил первую партию из 656 600 доз и планирует провести иммунизацию 250 тысяч детей в возрасте до 23 месяцев в 16 регионах. Компания SII к настоящему времени уже произвела 25 млн доз вакцины и намерена увеличить производство до 100 млн доз в год.

Этот производственный потенциал имеет решающее значение для быстрого и крупномасштабного производства, необходимого для сдерживания распространения болезни и обеспечения безопасности вакцинированных.

R21/Matrix-M является второй вакциной против малярии, доступной в странах Африки к югу от Сахары, после RTS,S. Вскоре ее применение начнется в Нигерии, Гане, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике (в них уже получено разрешение на ее использование).

Глобальные организации здравоохранения, такие как ВОЗ, Gavi (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации), ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и Глобальный фонд, сотрудничают со странами, чтобы включить вакцину в комплексные стратегии борьбы и профилактики малярии. Стоит одна доза всего $4.

gxpnews