В РФ проведут эксперимент по блокировке поставок некачественной продукции в больницы

В Москве 16 июля состоялось заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. В том числе внимание было уделено поставкам некачественной и небезопасной пищевой продукции в социально значимые учреждения (учреждения здравоохранения, школы и другое). Несмотря на то что в настоящее время предусмотрено заключение типового контракта на поставку продуктов питания в такие учреждения, что частично позволило снизить риски поставок фальсификата, этого недостаточно.

Для решения проблемы требуется выработка дополнительных мер, считает Мантуров. По его словам, наиболее эффективным методом борьбы с этой проблемой является реализация механизма по автоматическому пресечению поставок фальсификата в социально значимые учреждения (по аналогии с блокировкой продаж маркированного товара на кассах в магазинах).

«Особо хочу подчеркнуть – без проверок со стороны контрольных органов. Правительством с апреля уже внедряется автоматический запрет розничной продажи товаров на кассах на основании информации из системы маркировки. За это время кассами заблокирована продажа более миллиона бутылок воды с признаками контрафакта либо без маркировки. Кроме того, данная мера позволила почти на 75% снизить реализацию просроченной молочной продукции», – отметил он.

Участники заседания поддержали его заявление о необходимости проведения подобного эксперимента в стране, в ходе которого будут выработаны критерии, указывающие на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтверждена техническая возможность автоматической блокировки поставок не соответствующей этим критериям продукции в соцучреждения. Минпромторг планирует в ближайшее время завершить работу по согласованию с заинтересованными ведомствами подготовленного проекта постановления.

Другой темой заседания стал вопрос усиления контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов. По мнению Мантурова, требуются дополнительные регуляторные механизмы в отношении розничной и онлайн-торговли, обезвреживания и утилизации контрафактных пестицидов, недостоверного декларирования при ввозе.

Участники заседания решили поддержать проекты федеральных законов (с замечаниями), подготовленные сенаторами Совфеда, по внесению изменений в федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», КоАП и УК Российской Федерации в части совершенствования госконтроля в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов и предотвращения незаконного обращения указанных веществ.

Кроме того, отдельно будет проработан вопрос внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложения о разработке технического регламента «О безопасности средств защиты растений», что позволит создать необходимую нормативно-правовую базу для регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.

gxpnews