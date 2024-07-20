«Неправильное ценообразование вообще»: в Казахстане ищут причины роста цен на ЛП

Министерство здравоохранения Республики Казахстан намерено добиться снижения цен на лекарства. Для этого, в частности, будут пересмотрены действующие на сегодняшний день механизмы формирования цены в фармацевтической отрасли страны. К примеру, удалось отследить следующее: из-за того, что формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу «процент на процент», стоимость препаратов может увеличиваться до 172%, причем нормативно. Об этом сообщает местный информационный портал.

В своих наблюдениях ответственные лица будут опираться на данные Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, которая выявила 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.

«Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход», – говорил ранее, представляя результаты анализа палаты, ее председатель Алихан Смаилов.

Он также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя. Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупке ТОО «СК-Фармация» отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40-365%, что составляет более 8 млрд тенге.

В Минздраве заявили, что пересмотрят механизм ценообразования лекарственных средств. В республике постепенно внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по рискориентированному подходу и в порядке ввоза фармпродукции.

«Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников. Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций», – говорится также в сообщении республиканского Минздрава.

gxpnews