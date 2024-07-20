ЦРПТ: рынок БАД оказался в 2,5 раза больше, чем предполагалось до маркировки

Внедрение обязательной маркировки биологически активных добавок (БАД) позволило вывести в легальное поле как минимум 700 отечественных производителей данной продукции. Ранее государство не знало об их деятельности. Об этом в ходе выездного совещания о промежуточных результатах внедрения маркировки на рынке БАД, которое прошло в Алтайском крае, рассказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. В нем приняли участие представители региональных органов власти, оператора системы маркировки – ЦРПТ и производители данной продукции.

«Ранее по количеству выданных свидетельств о госрегистрации насчитывалось около 800 отечественных производителей БАД, но уже сейчас регистрацию в „Честном знаке“ прошло на 86% больше компаний. Общее их количество достигло около 1500. Это существенно больше, чем ранее было известно государству», – сказала Екатерина Приезжева.

Аналогичная динамика наблюдается и по импортерам: по действующим свидетельствам о государственной регистрации насчитывалось около 200 таких компаний, а регистрацию в системе прошло в семь раз больше компаний – 1400. По словам председателя Совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, уже сейчас видно, что маркировка стала гарантом точных данных о рынке БАД, необходимых для государства и бизнеса.

«Имеющиеся раньше статистические возможности позволяли оценить годовой объем рынка в 400 млн единиц. Предварительные оценки по данным „Честного знака“ уже дают понять, что рынок по итогам года составит около 1 млрд единиц, то есть в 2,5 раза больше», – подчеркнул он. По мнению Дубина, точная аналитика станет в первую очередь стимулом развития бизнеса.

Напомним: маркировка БАД действует в России с 1 сентября 2023 года. С 1 октября прошлого года коды наносятся на все производимые и импортируемые БАД, а с 1 марта 2024 года участники оборота передают данные о выводе из оборота данной продукции.

gxpnews