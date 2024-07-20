Роспотребнадзор: на долю стран БРИКС приходится около 25% от мирового экспорта вакцин и ЛП

Страны БРИКС обеспечивают порядка 25% мирового экспорта вакцин и лекарственных препаратов. Об этом в ходе международной конференции стран – участниц объединения, которая проходит в Москве, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Страны БРИКС не только обеспечивают свои потребности в вакцинах и тестах, но и помогают другим государствам», – подчеркнула она, добавив, что политика БРИКС основывается на достижении интересов Глобального Юга и биологического суверенитета.

Сегодня в объединение входят 10 стран, из которых пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия – присоединились в 2024 году. Аргентина, напомним, отказалась от вступления в БРИКС после вступления в президентскую должность Хавьера Милея, хотя до этого выражала такое намерение.

В прошлом месяце вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии первого международного форума по ядерной медицине БРИКС объявила, что сотрудничество стран-участниц в сфере здравоохранения является одним из приоритетных направлений для России. Она также призвала увеличить оборот медицинской продукции.

«На нашу страну возложена особая миссия и ответственность, прежде всего ознакомление новых стран объединения с уже проводимой в России и других странах БРИКС работой в области ядерной медицины и их активное привлечение, а также формирование совместных программ и проектов», – говорила она.

gxpnews