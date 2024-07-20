Эксперт оценила предлагаемые Минздравом изменения правил отпуска лекарств

Минздрав РФ представил проект поправок к правилам отпуска лекарств. Одно из наиболее значимых положений документа – установление прямого запрета для розничных аптечных точек на продажу препаратов, которые в соответствии с инструкциями предназначены для применения только в медицинских организациях.

Что это значит? По словам специалиста по фармацевтическому порядку СРО «Ассоциация независимых аптек», провизора Елены Соколовой, таким образом Минздрав «убирает» сомнения аптечных организаций по реализации в аптеках лекарств с такими условиями отпуска, как, например, «для стационаров». Реализация такого товара в аптеке будет являться нарушением лицензионных требований.

Также в проекте есть п. 12-2 и 12-4, в которых указано, что если аптека берет рецепт на отсроченное обслуживание, то возвращает его покупателю с отметкой «Рецепт принят на обслуживание». Там же указываются дата постановки на обслуживание и номер записи в журнале учета. Отпуск лекарства по рецепту с такой отметкой иными субъектами розничной торговли не допускается.

Прописаны сроки действия рецептурных бланков. Так, в случае отсутствия у аптеки лекарства, указанного в рецепте, он обслуживается в следующие сроки:

при оказании медицинской помощи – в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;

рецепт с пометкой cito (срочно) – в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.

«Снова хотят ввести период для рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. При окончании срока действия рецепта пациенту приходится повторно обращаться к лечащему врачу за выписыванием повторного рецепта, что повышает нагрузку на лечащего врача и медорганизацию», – пояснила Соколова.

После поступления нужного препарата в аптечную организацию, где был поставлен рецепт на обслуживание, пациента необходимо уведомить об этом – по телефону или СМС в течение одного дня.

Также в законопроекте представлена форма журнала учета рецептов, находящихся на обслуживании. Это, уверена Соколова, может привести к дублированию одной и той же информации. Так, согласно приказу Минздрава РФ № 647н от 31 августа 2016 года «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения», в аптеке должен вестись журнал учета рецептов на отсроченном обслуживании, который служит для тех же целей.

«Это может привести к тому, что при проверках государственные органы могут требовать с аптек наличие двух журналов с разной формулировкой, что приведет к дополнительной нагрузки для фармацевтического сотрудника», – заключила она.

gxpnews