Обновлен порядок подтверждения целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности

Минпромторг обновил приказ об организации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности. Прошлый документ утратил силу.

Минпромторг утвердил приказ № 1243 от 27.03.2024 об организации в министерстве работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности.

Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности поручили в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство рассматривать следующие документы от заявителя:

заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности;

копии контрактов, предусматривающих ввоз и целевое назначение декларируемого товара на территорию России;

копии договоров с посредником;

сведения о технических характеристиках товара;

технические описания, паспорт товара;

сведения об ориентировочных сроках ввода товара в эксплуатацию.

В течение пяти рабочих дней после окончания рассмотрения документов Минпромторг должен подготовить проект письма о подтверждении целевого назначения товара или о невозможности целевого назначения. В течение пяти рабочих дней после дня подписания такого письма уполномоченным замминистра промышленности и торговли обеспечивается направление документа заявителю.

Контроль за исполнением приказа обеспечивает замминистра торговли и промышленности Екатерина Приезжева.

Согласно документу прошлый приказ Минпромторга № 3766 от 24.09.2018 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности» утрачивает силу.

Фото: 123rf.com