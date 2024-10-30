Курское УФАС раскрыло картель на 55 млн рублей при поставке и сервисе медтехники в ОКБ

Материалы в УФАС поступили из прокуратуры Курской области и совпадают с фактурой уголовного дела в отношении руководителя контрактного отдела областной многопрофильной клинической больницы Елены Ребенсдорф. В отношении последней дело возбудили весной 2024 года – по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), обвинительное заключение было утверждено в сентябре. Уже идут слушания в Промышленном районном суде Курска.

По версии следствия, Ребенсдорф, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, с целью создать видимость эффективности своей работы, в 2022 году заключила два контракта. Однако фигурантка, как считают следователи, вопреки своим должностным обязанностям не провела мониторинг цен у других поставщиков, не запросила информацию о ценах официальных дистрибьютеров. В результате клинике был нанесен ущерб, который следствие оценило в 25 млн рублей.

Антимонопольное дело по обозначенным эпизодам возбуждено в июне 2024 года. Комиссия УФАС рассмотрела материалы об антиконкурентных сговорах в октябре.

Расследование касалось двух контрактов, заключенных без проведения конкурсных процедур в июле и декабре 2022 года. Так, летом 2022 года между больницей и юрлицом, наименование которого в материалах не раскрывается, был подписан договор № 6443/07.22 на выполнение работ по капремонту рентгеновского ангиографического аппарата Allura Xper FD 20. Цена контракта составила 24,59 млн рублей. Согласно техническому заданию контракта, исполнителю было необходимо демонтировать неисправную рентгеновскую трубку, поставить и установить новую – MRC 200 0407 ROT-GS 1004, осуществить пуск в эксплуатацию, провести технические испытания, а также инструктаж медперсонала.

Исполнитель по договору через цепочку посредников – двух индивидуальных предпринимателей – заключил договоры на сервисное обслуживание оборудования и поставку запасных частей с еще одной компанией-подрядчиком, которая и выступила непосредственным исполнителем работ. Стоимость услуг по конечному договору составила 11,9 млн рублей.

Второй эпизод касается поставки УЗИ-сканеров и датируется декабрем 2022 года. Клиника 21 декабря подписала контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку двух диагностических аппаратов для ультразвуковых исследований сердца и сосудов и комплекса для УЗИ высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии. К поставке были законтрактованы отечественные приборы РуСкан-65 и РуСкан-65М, цена контракта составила 35 млн рублей. Впоследствии дополнительным соглашением она была снижена до 31,5 млн рублей. Однако само оборудование было закуплено за 16,9 млн рублей через цепочку посредников – индивидуального предпринимателя и юрлицо (ООО «ТМС») – у конечного дистрибьютора, акционерного общества, наименование которого не раскрывается.

Начальная максимальная цена контракта была сформирована из предложений индивидуальных предпринимателей и компаний, у которых Росфинмониторинг обнаружил устойчивые связи. Между ними были заключены договоры беспроцентных займов на общую сумму более 16,5 млн рублей, одна из компаний предоставляла офисное помещение другой в аренду, а их интересы при рассмотрении дела представлял один и тот же человек. По итогам расследования УФАС обнаружило между участниками картеля родственные и коммерческие связи и личные доверительные отношения.

По совокупности факторов и с учетом того, что фигуранты дела фактически не выполнили законтрактованные обязательства, а были только посредниками в цепочке договоров, в финале которых работы выполняло третье лицо – добросовестный участник рынка, в обоих случаях комиссия УФАС посчитала индивидуальных предпринимателей и юрлицо виновными в заключении устного антиконкурентного сговора. Общий ущерб бюджету в УФАС оценили в 25 млн рублей. Участникам сговора грозят оборотные административные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, а действия участников картеля могут быть рассмотрены на предмет совершения ими уголовного преступления по ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Как следует из данных госзакупок, первый контракт в июле 2022 года был заключен с курской компанией «Медтехфарм». По данным СПАРК-Интерфакс, ею владеет Всеволод Лобачев. В 2023 году компания выручила 31,8 млн рублей, чистая прибыль составила 1,7 млн рублей. Контракт на услуги ремонта ангиографа стал единственным, заключенным компанией на рынке госзаказа за последние пять лет. Данные о втором контракте в ЕИС закупок отсутствуют.

Фото: Vademecum

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