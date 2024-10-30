Объем производства БАД вырос на 27% в 2024 году в Москве

По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, столичные производители за январь-август 2024 года выпустили свыше 130 тонн БАД, превысив показатель аналогичного периода 2023 года на 27%. Глава ведомства Анатолий Гарбузов отметил, что городские предприятия производят разнообразный ассортимент продукции для поддержания иммунитета, включая витаминные комплексы, медицинские изделия и обогащенные микроэлементами продукты питания.

В настоящее время промышленный сектор Москвы насчитывает более 4,5 тысячи предприятий с общей численностью сотрудников, превышающей 750 тысяч человек. Ежегодный прирост технологичных компаний составляет около 150 организаций, которые активно внедряют инновационные решения и расширяют производственные мощности.

Для стимулирования промышленного роста и привлечения инвестиций московские власти разработали комплексную программу поддержки. Производители имеют доступ к более чем 20 видам системной помощи, включая финансовые инструменты в виде целевых займов и субсидий. Дополнительно, по словам Гарбузова, внедрены антикризисные механизмы поддержки промышленного сектора.

gxpnews