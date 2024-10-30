Прокуратура требует ужесточить наказание для Евгения Брюна

По данным ТАСС, сторона защиты тоже обжаловала решение суда, но информагентство не приводит конкретные требования адвокатов.

Апелляционное представление об ужесточении наказания прокуратура направила на приговоры и другим фигурантам дела. Ранее по решению суда бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывший глава Московского научно-практического центра наркологии (МНПЦ) Сергей Копоров – 4 года колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей, начальник отдела торгов МНПЦ Людмила Еременкина – 6 лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев – 6 лет колонии и штраф 1,5 млн рублей.

Прокуратура запрашивала для фигурантов более жесткое наказание: для Владимира Якушева – 8,5 лет колонии, Сергея Васильева – 8 лет, Людмилы Еременкиной – 6,5 лет колонии, Сергея Копорова – 6 лет колонии общего режима.

Брюна и Якушева задержали в августе 2022 года. Тогда же в Минздраве сообщили, что Евгений Брюн больше не занимает пост главного внештатного психиатра-нарколога в связи ликвидацией самой должности.

Изначально Владимир Якушев признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он дал показания на других фигурантов. Позднее, как сообщал «Коммерсантъ», Якушев изменил свою позицию и отказался от прежних слов. На этапе расследования он находился под домашним арестом.

Для Евгения Брюна во время следствия также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита пыталась оспорить решение, указывая на состояние его здоровья – в 2019 году Брюн перенес ряд операций по шунтированию сосудов. Мосгорсуд в итоге посчитал доводы защиты недостаточными и отказался сменить Брюну меру пресечения на более мягкую.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2023 года. Рассмотрение началось в Кузьминском районном суде Москвы в феврале 2024 года. Потерпевшей стороной по делу признан Московский научно-практический центр наркологии.

По решению суда в начале сентября у Брюна, Копорова и Якушева арестовали имущество для возможного обеспечения будущего приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска от потерпевшей стороны. Позднее гособвинение потребовало взыскать 44 млн рублей с Евгения Брюна и других фигурантов, пояснив, что сумма будет направлена в Департамент здравоохранения Москвы в качестве компенсации ущерба.