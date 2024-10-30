Сергей Трифонов назначен исполнительным директором «Промомеда»

Трифонов сообщал, что окончил обучение на лечебном факультете в Медицинской академии им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге, затем 10 лет работал в фармдистрибьюторе «Фарм Тамда 77», позднее объединившемся с другими компаниями в группу «РОСТА». Директор по бюджетным продажам – последняя должность, которую занимал Трифонов в этой ГК, затем он 4 года проработал в фармпроизводителе Rompharm.

В Solopharm, основанной Олегом Жеребцовым в 2010 году, Трифонов работал более восьми лет. В июне 2024 года он ушел из компании,в которой занимал должность коммерческого директора по розничным продажам. Через месяц «Гротекс» объявила, что этот пост занял Дмитрий Соловов.

Фармпроизводитель «Промомед» основан в 2005 году группой предпринимателей во главе с Петром Белым. В 2015 году компания приобрела завод «Биохимик» в Саранске – предприятие полного цикла производства. В 2021 году объект получил сертификат по евразийским стандартам GMP. Через год «Промомед» создал собственную биотехнологическую лабораторию – научно-производственный инжиниринговый центр «Антибиотик».

По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем ООО «Промомед ДМ» и ООО «Промомед РУС» выступает ПАО «Промомед», зарегистрированное в 2021 году после дебютного выпуска облигаций компании на Московской бирже. «Промомед РУС» в 2023 году продемонстрировал выручку на уровне 1,9 млрд рублей, товарооборот «Промомед ДМ» в том же году составил 18 млрд рублей.

Как сообщает фармпроизводитель, в портфель компании входит более 330 препаратов. В июле 2024 года «Промомед» в ходе успешного проведения IPO привлек около 6 млрд рублей.

В декабре 2023 года фармкомпания получила от Правительства РФ принудительную лицензию на дженерик препарата против сахарного диабета II типа Оземпик (семаглутид) от датской Novo Nordisk. Владелец патента на оригинальное лекарство в конце 2022 года уведомил Росздравнадзор о планах по прекращению поставок Оземпика в Россию. Аналог от «Промомеда» – Квинсента – зарегистрирован в октябре 2023 года. Через год, в октябре 2024-го, производитель также получил регудостоверение на Велгию – дженерик Wegovy (другое лекарство Novo Nordisk с семаглутидом).

Фото: YouTube-канал компании Solopharm

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