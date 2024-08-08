FDA одобрило первую T-клеточную терапию для лечения метастатической синовиальной саркомы

FDA одобрило Tecelra британской компании Adaptimmune — первую аутологичную Т-клеточную иммунотерапию для лечения синовиальной саркомы, которую разработали с помощью генно-инженерных технологий. Метод лечения заключается в «перепрограммировании» иммунных клеток пациента на распознавание и уничтожение опухолевых клеток с антигеном MAGE-A4 на их поверхности.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую клеточную терапию Tecelra (afamitresgene autoleucel), разработанную с помощью методов генной инженерии, для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической синовиальной саркомой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Tecelra принадлежит британской биотехнологической компании Adaptimmune. Препарат представляет собой аутологичную Т-клеточную иммунотерапию. Из крови пациента, страдающего от ракового заболевания, извлекают Т-лимфоциты (вид белых кровяных клеток, отвечающих за иммунитет). Затем в их геном вводится ген, кодирующий специальный Т-клеточный рецептор, который способен распознавать антиген MAGE-A4. Он экспрессируется клетками синовиальной саркомы, благодаря чему после введения модифицированных Т-клеток обратно в организм они могут находить и атаковать раковую опухоль.