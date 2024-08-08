«Герофарм» создает производство инсулинов в Московской области

Фармкомпания «Герофарм» реконструирует технологический комплекс по производству лекарств в Оболенске (городской округ Серпухов Московской области). Работы проводятся в три этапа. В ходе первого завершено строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Вторым и третьим этапами предусмотрено расширение производственных участков: на предприятии ежегодно будут производить наполненные картриджи препаратов «Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ» – 55 млн упаковок в год. А также до 45 млн упаковок «Кортексина», 5 млн флаконов «Ретиналамина», 500 тысяч пакетиков «Рекогнана» и 100 тысяч флаконов «Пинеамина».

Отмечается, что производство автоматизируют на 90%. Полное завершение реконструкции запланировано на первый квартал 2025 года. Ранее сообщалось, что компания «Герофарм» вложила 100 млн рублей в создание склада площадью 2249 кв. м на территории индустриального парка «Оболенский» в городском округе Серпухов.

gxpnews