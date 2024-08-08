Американская Collegium выходит на рынок СДВГ с покупкой Ironshore за $525 млн

Компания со штаб-квартирой в Массачусетсе Collegium Pharmaceutical подписала соглашение о приобретении Ironshore Therapeutics за $525 млн. В результате в портфель компании добавится одобренный FDA препарат Jornay PM (гидрохлорид метилфенидата), предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у пациентов в возрасте от шести лет.

Компания также выплатит дополнительные $25 млн, если продажи Jornay PM превысят установленные Collegium ожидания по выручке в 2025 году. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.

«Приобретение Ironshore – это уникальная возможность совершить сделку, которая сразу же принесет прибыль компании Collegium и в то же время будет отвечать всем нашим стратегическим целям благодаря приобретению растущего коммерческого актива, который диверсифицирует наш портфель, имеет значительный потенциал доходов и эксклюзивность в 2030-х годах», – сказал Майкл Хеффернан, председатель совета директоров, временный президент и главный исполнительный директор компании Collegium.

Несмотря на то что существует значительная потребность в новых препаратах для лечения СДВГ, симуляторы, такие как Jornay PM, имеют существенные недостатки из-за возможности злоупотребления ими. В настоящее время лидером на рынке препаратов для лечения этого заболевания является компания Takeda с двумя одобренными FDA препаратами: Vyvanse (лиздексамфетамина димезилат) и Intuniv (гуанфацина гидрохлорид).

Однако, согласно анализу GlobalData, общий рынок препаратов для лечения СДВГ на семи основных рынках (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Япония) снизится до $10,9 млрд к 2032 году с $11,9 млрд в 2022 году. В основном это обусловлено выпуском дженериков.

В мае 2024 года FDA одобрило первый нестимулирующий препарат против СДВГ в виде суспензии – Onyda XR (клонидина гидрохлорид) от Tris Pharma.

К числу разрабатываемых препаратов для лечения СДВГ на поздних стадиях относятся нестимулирующий препарат центанафадин от Otsuka Pharmaceutical и CTx-1301 (дексметилфенидат) от Cingulate – стимулирующий препарат, принимаемый один раз в день. В октябре 2023 года компания Otsuka сообщила о положительных данных двух исследований третьей фазы, показавших эффективность центанафадина в лечении СДВГ у подростков и детей.

gxpnews