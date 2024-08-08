Соцфонд оплатит лекарства получившим травму на производстве, в том числе нельготные

В России вступил в силу новый порядок оплаты расходов на реабилитацию граждан, пострадавших на производстве. В частности, добавлено новое правило, согласно которому в случае, если медпомощь не предусмотрена программой госгарантий, но при этом входит в объем лечения, определенного врачебной комиссией, она будет оплачена в полном объеме из бюджета Социального фонда России. Изменения утверждены Постановлением Правительства РФ № 974 от 18 июля 2024 года.

Благодаря изменениям фонд будет оплачивать все диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также дорогостоящие лекарства, которые назначила пациенту врачебная комиссия. Кроме того, установлен порядок определения размера компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР).

Ранее Минтруд предложил учитывать условия жизни и интересы граждан, которым требуются ТСР. Это, в частности, кресла-коляски с электроприводом, брайлевские дисплеи, протезы с микропроцессором и электронные средства ориентации.

gxpnews