Объемы IPO биотех-компаний выросли в шесть раз в первом квартале 2024 года

По данным аналитической компании GlobalData, первичные публичные предложения (IPO) биотехнологических компаний резко возросли в первом квартале 2024 года. Завершенные сделки IPO привлекли в общей сложности $3,72 млрд, что в шесть раз больше, чем $621 млн, привлеченных в четвертом квартале 2023 года.

Резкий рост числа завершенных IPO биотех-компаний в первом квартале 2024 года прервал двухлетний тренд снижения сделок в этом секторе, который начался в 2020 году. Экономические последствия COVID-19 и высокие процентные ставки в 2022-2023 годах привели к снижению числа биотехнологических компаний, выходящих на биржу, поскольку инвесторы отдавали приоритет существующим портфелям и настороженно вкладывали средства в новые проекты. Тем не менее сформировавшийся отложенный спрос спровоцировал резкий рост интереса инвесторов к сектору биотехнологий в 2024 году.

Так, крупнейшим на сегодняшний день IPO, завершенным в первом квартале 2024 года, стало размещение компании CG Oncology, которая сумела привлечь $437 млн ​​для первой вирусной терапии CG-0070. В первой половине 2024 года шесть завершенных IPO привлекли более $100 млн, что в совокупности составило почти $5 млрд. Это более чем вдвое превышает объемы предложений с высокой стоимостью, наблюдавшихся в первой половине 2023 года, когда было проведено пять завершенных IPO на сумму $2,2 млрд.

Биотехнологические компании, расположенные в Швейцарии, США и Индии, сообщили о самых высоких общих объемах привлечения средств IPO в первом полугодии 2024 года в размере $2,5 млрд, $1,5 млрд и $273 млн соответственно.

По мнению экспертов, оптимизм инвесторов сохранится как минимум до конца года и создаст новые возможности для компаний с сильными клиническими данными. Способствовать росту инвестиций в данный сектор будет и смягчение правил листинга (входного контроля ценных бумаг для размещения на бирже), в том числе на Лондонской фондовой бирже. Инициатива Financial Conduct Authority направлена ​​на оживление рынков капитала Великобритании и повышение глобальной конкурентоспособности Лондона после Brexit.

gxpnews