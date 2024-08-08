AbbVie получила экспериментальный препарат от шизофрении эмраклидин

AbbVie завершила приобретение всех находящихся в обращении акций Cerevel Therapeutics в рамках сделки на $8,7 млрд, анонсированной в декабре 2023 года ($45 за акцию). Теперь Cerevel будет функционировать как часть AbbVie, при этом пополнив ее портфель нейробиологических лекарств несколькими перспективными активами.

Cerevel фокусируется на создании методов лечения неврологических и психиатрических расстройств, таких как болезнь Паркинсона, шизофрения и депрессия. В частности, речь идет об экспериментальном препарате эмраклидин – это антипсихотическое средство для лечения шизофрении.

Препарат действует как положительный аллостерический модулятор подтипа мускариновых рецепторов М4. Он показал обнадеживающие результаты в исследовании первой фазы и приближается к завершению двух испытаний второй фазы, направленных на поддержку регистрации.

Еще одним ключевым активом в портфеле Cerevel является тавападон, селективный частичный агонист дофамина D1/D5 для лечения болезни Паркинсона. В исследованиях третьей фазы препарат продемонстрировал потенциал как в качестве монотерапии, так и в качестве сопутствующего лечения.

Приобретение также приносит AbbVie препарат CVL-354. Это антагонист каппа-опиоидных рецепторов, нацеленный на лечение большого депрессивного расстройства (первая фаза), а также препарат даригабат для борьбы с резистентной к лечению эпилепсией и панического расстройства (вторая фаза).

gxpnews