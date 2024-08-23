«Ригла» приобрела подмосковную сеть «Феола» и точки саратовского «Фармсклада»

О приобретениях сети уже знают отечественные фармпроизводители. По словам одного из них, Тарасов искал покупателя на свою сеть в течение последних двух лет.

В СПАРК-Интерфакс изменения пока не отражены. ООО «Феофарм» зарегистрировано в Электростали Московской области в 2013 году. В 2023 году компания выручила 270,7 млн рублей, чистая прибыль составила 65,2 млн рублей. На середину 2024 года компания имеет 13 аптечных учреждений.

Дмитрий Тарасов является собственником четырех юрлиц – ООО «Фармсклад», ООО «Фармсклад-1», ООО «Фармсклад-3», ООО «Фармсклад-4», зарегистрированных в период с 2011 по 2014 год в Саратове. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года» ГК «Фармсклад» занимает 94-е место. Всего аптечная сеть на 1 января 2024 года насчитывала 104 точки, а суммарная выручка на конец 2023 года составила почти 1,6 млрд рублей.

В начале августа 2024 года «Ригла» приобрела розничные активы Юрия Гайсинского – ООО «Нижегородская аптечная сеть» (бренды Farmani и «Аптечество»). Выручка Farmani и «Аптечество» в 2023 году составила 8,9 млрд рублей. «Нижегородская аптечная сеть» заняла 29-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года». Всего компания управляет 379 аптечными учреждениями.

«Ригла» заняла в том же рейтинге Vademecum первое место по выручке с показателем 153,4 млрд рублей. К началу 2023 года сеть насчитывала 4 100 аптечных учреждений.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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