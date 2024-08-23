FDA одобрило комбинацию препаратов J&J для лечения рака легких

FDA одобрило комбинацию препаратов Rybrevant и Lazcluze от J&J для лечения немелкоклеточного рака легкого с определенными мутациями EGFR. Новая схема лечения показала лучшие результаты по сравнению с «Тагриссо» в клинических испытаниях.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило комбинацию препаратов Rybrevant (amivantamab-vmjw) и Lazcluze (lazertinib) компании Johnson & Johnson. Ее будут использовать для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), который метастазировал или распространился локально, сообщается в пресс-релизе производителя.

Сочетание двух противораковых лекарств подходит только для пациентов с определенными мутациями в гене EGFR — делециями (т.е. потерей небольшого участка) в экзоне 19 и заменой L858R (замена аминокислоты лейцин на аргинин в 858-й позиции белка) в экзоне 21 гена.

Rybrevant и Lazcluze показали эффективность при совместном применении в ходе исследования MARIPOSA. Их сравнивали с препаратом «Тагриссо» (осимертиниб) от компании AstraZeneca.

Пациенты, получавшие лекарственные средства J&J, имели на 30% меньший риск прогрессирования заболевания или смерти по сравнению с группой испытуемых, которые принимали «Тагриссо». Медиана выживаемости без прогрессирования НМРЛ составила 23,7 месяца среди участников, которые проходили курс лечения комбинацией из Rybrevant и Lazcluze, и 16,6 месяца среди тех, кому давали препарат от AstraZeneca.

Однако около 10% пациентов, получавших лекарства J&J, прекратили лечение из-за побочных эффектов. В группе «Тагриссо» таких участников оказалось всего 3%. FDA требует, чтобы пациенты получали профилактическую антикоагуляцию в первые месяцы терапии препаратами J&J из-за риска венозных тромбоэмболических осложнений.