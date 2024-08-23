Комиссия Минздрава одобрила четыре препарата для включения в Перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять препаратов, предложенных для включения в ЖНВЛП. Обсуждение длилось около шести часов.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять предложений по включению препаратов в перечни. Для включения в ЖНВЛП одобрили четыре препарата, один из них также внесен в список препаратов, закупаемых по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), передает корреспондет «ФВ».

Для ЖНВЛП одобрили занубрутиниб (мантийноклеточная лимфома), полатузумаб ведотин (диффузная В-крупноклеточная лимфома), нурулимаб + пролголимаб (неоперабельная или метастатическая меланома), а также лекарственную форму раствор для подкожного введения даратумумаба (множественная миелома). Последний также включат в Перечень ВЗН. Даратумумаб в форме раствора для инфузий уже есть в Перечне ВЗН.

Не включили лорлатиниб из-за риска необходимости увеличения финансирования. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией. Не получили одобрения еще два препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого – капматиниб и соторасиб. Кроме того в ЖНВЛП не включили энкорафениб и биниметиниб, которые используются в сочетании друг с другом при меланоме при наличии мутации в гене, ответственном за выработку белка BRAF.

Изатуксимаб был рассмотрен, однако для окончательного голосования потребовалось уточнение стоимости препарата в комбинации с другими лекарствами. Голосование пройдет на следующей неделе. Кроме того, на следующую неделю перенесли вопрос по одобрения трастузумаба дерукстекана.

В списке кандидатов для включения в ЖНВЛП был препарат Sanofi дувелисиб, однако его регистрация отменена, поэтому рассмотрения не было.

Паклитаксел + альбумин не обсуждался, так как производитель отозвал свое предложение. Комиссия в 2022 году одобрила препарат для включения в ЖНВЛП, но Sanofi не может поставлять препарат по цене, предложенной в 2022 году (12 916 руб. за флакон), из-за роста курса валют.

Аналогичная ситуация с карфилзомибом — производитель отозвал заявку. В феврале 2022 года карфилзомиб был одобрен комиссией Минздрава для включения в перечень ВЗН как монотерапия для лечения рецидивирующей множественной миеломы. В том же году немного позже Amgen зарегистрировал новое показание для препарата – лечение множественной миеломы в комбинации с дексаметазоном и даратумумабом или с дексаметазоном и леналидомидом, или только с дексаметазоном.

Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 22 августа

МНН Торговое наименование Производитель ЖНВЛП ВЗН Занубрутиниб Брукинза BeiGene Да Полатузумаб ведотин Полайви Roche Да Нурулимаб + пролголимаб Нурдати Биокад Да Даратумумаб (раствор для подкожного введения) Дарзалекс Janssen Да Да Лорлатиниб Лорвиква Pfizer Нет Энкорафениб Брафтови Pierre Fabre Нет Биниметиниб Мектови Pierre Fabre Нет Капматиниб Табректа Novartis Нет Соторасиб Лумикрас Amgen Нет Изатуксимаб Сарклиза Sanofi ? Трастузумаб дерукстекан Энхерту AstraZeneca ? Паклитаксел + альбумин Абраксан Sanofi Отозван Карфилзомиб Кипролис Amgen Отозван

Фото: Артем Косенок

Елена Калиновская

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