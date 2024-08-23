Комиссия Минздрава одобрила четыре препарата для включения в Перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять препаратов, предложенных для включения в ЖНВЛП. Обсуждение длилось около шести часов.
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять предложений по включению препаратов в перечни. Для включения в ЖНВЛП одобрили четыре препарата, один из них также внесен в список препаратов, закупаемых по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), передает корреспондет «ФВ».
Для ЖНВЛП одобрили занубрутиниб (мантийноклеточная лимфома), полатузумаб ведотин (диффузная В-крупноклеточная лимфома), нурулимаб + пролголимаб (неоперабельная или метастатическая меланома), а также лекарственную форму раствор для подкожного введения даратумумаба (множественная миелома). Последний также включат в Перечень ВЗН. Даратумумаб в форме раствора для инфузий уже есть в Перечне ВЗН.
Не включили лорлатиниб из-за риска необходимости увеличения финансирования. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией. Не получили одобрения еще два препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого – капматиниб и соторасиб. Кроме того в ЖНВЛП не включили энкорафениб и биниметиниб, которые используются в сочетании друг с другом при меланоме при наличии мутации в гене, ответственном за выработку белка BRAF.
Изатуксимаб был рассмотрен, однако для окончательного голосования потребовалось уточнение стоимости препарата в комбинации с другими лекарствами. Голосование пройдет на следующей неделе. Кроме того, на следующую неделю перенесли вопрос по одобрения трастузумаба дерукстекана.
В списке кандидатов для включения в ЖНВЛП был препарат Sanofi дувелисиб, однако его регистрация отменена, поэтому рассмотрения не было.
Паклитаксел + альбумин не обсуждался, так как производитель отозвал свое предложение. Комиссия в 2022 году одобрила препарат для включения в ЖНВЛП, но Sanofi не может поставлять препарат по цене, предложенной в 2022 году (12 916 руб. за флакон), из-за роста курса валют.
Аналогичная ситуация с карфилзомибом — производитель отозвал заявку. В феврале 2022 года карфилзомиб был одобрен комиссией Минздрава для включения в перечень ВЗН как монотерапия для лечения рецидивирующей множественной миеломы. В том же году немного позже Amgen зарегистрировал новое показание для препарата – лечение множественной миеломы в комбинации с дексаметазоном и даратумумабом или с дексаметазоном и леналидомидом, или только с дексаметазоном.
Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 22 августа
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Производитель
|
ЖНВЛП
|
ВЗН
|
Занубрутиниб
|
Брукинза
|
BeiGene
|
Да
|
Полатузумаб ведотин
|
Полайви
|
Roche
|
Да
|
Нурулимаб + пролголимаб
|
Нурдати
|
Биокад
|
Да
|
Даратумумаб (раствор для подкожного введения)
|
Дарзалекс
|
Janssen
|
Да
|
Да
|
Лорлатиниб
|
Лорвиква
|
Pfizer
|
Нет
|
Энкорафениб
|
Брафтови
|
Pierre Fabre
|
Нет
|
Биниметиниб
|
Мектови
|
Pierre Fabre
|
Нет
|
Капматиниб
|
Табректа
|
Novartis
|
Нет
|
Соторасиб
|
Лумикрас
|
Amgen
|
Нет
|
Изатуксимаб
|
Сарклиза
|
Sanofi
|
?
|
Трастузумаб дерукстекан
|
Энхерту
|
AstraZeneca
|
?
|
Паклитаксел + альбумин
|
Абраксан
|
Sanofi
|
Отозван
|
Карфилзомиб
|
Кипролис
|
Amgen
|
Отозван
Фото: Артем Косенок
Елена Калиновская
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