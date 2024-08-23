Johnson & Johnson и Roche оказались сильнейшими в биофарме

Johnson & Johnson и Roche оказались на вершине рейтинга S&P Global фармотрасли. Он оценивает силу 17 ведущих мировых производителей лекарств. Герои последнего года – Novo Nordisk и Eli Lilly – остаются пока заложниками своих флагманских продуктов и недостаточно диверсифицированы, по мнению аналитиков S&P.

В отчете «Как варьируется сила бизнеса ведущих фармацевтических компаний» высокую оценку, кроме J&J и Roche, получили Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Pfizer и GSK. Но если финансовые риски J&J и Roche оценены как минимальные, то у Sanofi, Novartis и AZ они уже «скромные», а вот у Pfizer и GSK – «промежуточные».

При составлении рейтинга S&P учитывает различные инструменты измерения, включая конкурентные преимущества, перспективы устойчивого роста выручки, операционную эффективность, масштаб, охват и диверсификацию. В своем анализе для составления рейтингов S&P делит эти факторы на две категории: бизнес-риск и финансовый риск.

Бизнес-риск S&P определяет как способность компании долгосрочно генерировать прибыль. Финансовый риск – это коэффициент ее кредитоспособности, который представляет собой оценку ее долговой нагрузки, рассчитанную как процентные обязательства за вычетом денежных средств или их эквивалентов и деленную на прибыль в EBITDA.

«Несмотря на то что ведущие фармацевтические компании имеют много общих характеристик, в том числе сильное конкурентное преимущество, отражающее дифференцированные продукты с премиальными ценами и ограниченную чувствительность к бизнес-циклу, мы видим между ними значительные различия», – пишет S&P.

Основным преимуществом J&J, по сравнению с другими, является ее масштаб. С выручкой в $85 млрд в 2023 году J&J значительно опередила занявшую второе место Roche, выручка которой в 2023 году – 58,7 млрд швейцарских франков ($65 млрд).

Герои последнего года – Novo Nordisk и Eli Lilly, цены на акции которых взлетели вместе с бумом продаж препаратов для лечения диабета и ожирения, – получили оценку «сильные» в категории бизнес-рисков. При этом Novo Nordisk присвоено «минимальное» значение финансового риска, а Eli Lilly на ступеньку ниже – «умеренное».

Обе эти компании являются ведущими в отрасли со значительным отрывом по рыночной капитализации, но в S&P отмечают их более слабую, по сравнению с лидерами, диверсификацию.

«И Eli Lilly, и Novo Nordisk уделяют больше внимания продуктам для лечения одного заболевания – диабета, чем их конкуренты. Мы ожидаем, что этот фокус сместится, чему будет способствовать значительный рост выручки от новых продуктов, одобренных для лечения ожирения», – пишет S&P.

Но, несмотря на то что препараты на основе GLP-1 показали результаты, выходящие за рамки лечения ожирения и диабета второго типа, аналитики S&P все еще не рассматривают их как достаточно разнообразные, так как пока неясно, возникают ли эти улучшения от приема препаратов или из-за потери веса, которую они обеспечивают.

Также в категорию «сильных» бизнес-рисков попали Merck, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Takeda и Amgen. Что касается финансового риска, Merck стоит в одном ряду с Lilly как имеющая «умеренный» риск, а AbbVie, BMS и Takeda оказались ниже – со «средним уровнем».

Компания Amgen, сделавшая в последние годы несколько значительных приобретений, оказалась единственным в исследовании производителем лекарств со «значительным» финансовым риском.

В самом низу, с «удовлетворительными» профилями бизнес-рисков, вероятно, из-за недостаточного объема портфелей, находятся Biogen, Regeneron и Gilead Sciences. С другой стороны, эти компании финансово весьма успешны: Biogen и Regeneron получили «минимальный», а Gilead – «скромный» рейтинг финриска.

gxpnews