НМИЦ радиологии первым в стране получил сертификат на собственное производство ЛС

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России первым в стране получил сертификат на собственное производство лекарств, сообщает пресс-служба Минздрава. Сертификат выдан Минпромторгом России и обозначает соответствие учреждения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

Документ разрешает производить биомедицинские клеточные продукты и высокотехнологичные лекарственные препараты. «Сертифицированное производство помогает в решении острых проблем импортозамещения лекарственных препаратов, открывает перспективы развития персонализированной медицины в стране. Кроме того, высокий уровень технического обеспечения облегчает решение многих клинических и научных задач российской онкологии», – говорится в сообщении.

«Это действительно большое завоевание НМИЦ радиологии Минздрава России, которое открывает возможности для изготовления суперпрецизионных препаратов и, конечно, проведения перспективных научных исследований», – подчеркнул главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

gxpnews