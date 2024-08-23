Первый пациент в Великобритании получил вакцину от рака легких

Эта новая иммунотерапия, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, впервые будет изучаться в Великобритании на базе Центра клинических исследований NIHR UCLH, который возглавляет национальное исследование. Вакцина, известная как BNT116, предназначена для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) и использует информационную РНК (мРНК) для представления распространенных опухолевых маркеров иммунной системе пациента. Это позволяет ей распознавать и бороться с раковыми клетками, экспрессирующими эти маркеры.

Основное преимущество BNT116 заключается в его способности усилить иммунный ответ только против мишеней, экспрессируемых раковыми клетками, что значительно снижает риск токсичности для здоровых тканей. В отличие от традиционной химиотерапии, новая вакцина обеспечивает более точечное воздействие, минимизируя повреждение здоровых клеток.

Консультант-онколог UCLH и руководитель исследования профессор Сиоу Мин Ли отметил важность этого события: «Рак легких остается ведущей причиной смертности от рака в мире. В 2020 году от него умерло 1,8 млн человек. Сейчас мы вступаем в новую эру клинических испытаний иммунотерапии на основе мРНК, что может значительно улучшить результаты лечения для наших пациентов».

Главная цель исследования – определить безопасность и переносимость вакцины BNT116. В нем примут участие около 130 пациентов с НМРЛ на разных стадиях заболевания, от ранней стадии до поздней, включая случаи рецидива. Исследование также направлено на оценку возможного синергического эффекта BNT116 при применении вместе с традиционными методами лечения, такими как химиотерапия и иммунотерапия. В исследовании примут участие также 34 исследовательских центра в семи странах, шесть из которых находятся в Великобритании. Проведение испытаний в UCLH возглавляет д-р Сара Бенафиф, консультант-онколог UCLH.