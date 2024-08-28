Объем онлайн-продаж и бронирования аптечного ассортимента достиг 200 млрд рублей с начала года

RNC Pharma представила результаты исследования онлайн-продаж лекарств и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам первого-второго кварталов 2024 года. Прирост этого показателя составил 28,8% в рублях относительно того же периода прошлого года. В результате суммарный объем онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента за первые два квартала составил 199,1 млрд рублей. Динамику при этом в большей мере обеспечил лекарственный ассортимент (+36,2%).

Как отмечают аналитики, это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы (+16,9%). При этом только 4,5% от общего объема продаж лекарств через e-com-канал реализуется в формате доставки до потребителя. В денежном выражении эта доля составляет всего 0,85%.

Тем не менее показатель объема продаж последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году – 0,58%. Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на первый-второй кварталы 2024 года побила рекорд – рост составил 19,2% (17,5% в течение первых двух кварталов 2023 года).

«Суммарная выручка организаций, формирующих топ-20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд рублей, а доля топовых компаний в общем объеме российского e-com-канала с учетом нелекарственного ассортимента составляет таким образом 89,8%. Уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%», – говорится в публикации RNC Pharma.

Топ-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам первого-второго кварталов 2024 года

Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс». Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6». «Правда, причины динамики все-таки отличаются. Если „Пульс“ наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то „36,6“ продолжает процесс интеграции бизнеса сетей „ЛекОптТорг“ и „Родник здоровья“. Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как „Ригла“ и „Неофарм“», – констатировали авторы исследования.

* Учтены только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция.

gxpnews