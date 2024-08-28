Компания «Герофарм» получила разрешение на строительство корпуса в Санкт-Петербурге

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал «Герофарму» разрешение на строительство главного производственного корпуса в городе Пушкине. Информация об этом появилась на сайте ведомства, сообщают местные СМИ.

Трехэтажное здание займет площадь 6800 кв. м, общая площадь объекта – 18 800 кв. м. На предприятии планируется наладить выпуск инъекционных лекарственных средств.

Отмечается, что власти Петербурга установили российской фармкомпании инвестиционные условия при проектировании и строительстве завода. Так, срок аренды земельного участка на период строительства с его пролонгацией составит 49 лет при выполнении условий договора.

Как сообщается на сайте «Герофарма», на территории города уже действует предприятие – завод по производству активных фармацевтических субстанций. На его создание было затрачено 3,3 млрд рублей. Также у компании имеется площадка в подмосковном Оболенске.

Ранее стало известно, что компания реконструирует технологический комплекс по производству лекарств в Оболенске. В частности, предусмотрено расширение производственных участков.

gxpnews